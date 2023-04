Im Wald entlang des Ostseebades bis nach Wassersleben bei Flensburg wurde ganze Arbeit geleistet: Zahlreiche Bäume wurden gefällt. Foto: Gunnar Dommasch up-down up-down Flensburg Abholzungen am Ostseebad und in Wassersleben: Kahlschlag oder Waldpflege? Von Gunnar Dommasch | 13.04.2023, 13:33 Uhr

Zahlreiche Bäume mussten am Ostseebad und in Wassersleben bei Flensburg weichen. Wir haben bei den zuständigen Schleswig-Holsteinischen Landesforsten nachgefragt, was es mit den Abholzungen auf sich hat.