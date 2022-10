Klaus Werner aus der Carl-von-Ossietzky-Buchhandlung in Flensburg. Der Buchladen wurde mit dem deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Foto: Tilman Wrede up-down up-down Deutscher Buchhandlungspreis Carl-von-Ossietzky-Buchhandlung in Flensburg ausgezeichnet: Das macht den Buchladen so einzigartig Von Tilman Wrede | 14.10.2022, 15:30 Uhr

Als eine von sechs Buchhandlungen in Schleswig-Holstein und eine von 108 Buchhandlungen in Deutschland ist die Carl-von-Ossietzky-Buchhandlung für den Deutschen Buchhandlungspreis nominiert worden. Was die Buchhandlung besonders macht und welcher Autor nicht im Regal stehen wird.