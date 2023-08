Flammen und Rauch Wohnmobil brennt auf Stellplatz am Citti-Park in Flensburg vollständig aus Von Sebastian Iwersen | 27.08.2023, 17:52 Uhr Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Wohnmobil bereits lichterloh in Flammen. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down

Ein Feuer hat am Sonntagnachmittag das Wohnmobil von Urlaubern aus den Niederlanden auf dem beliebten Stellplatz an der Lilienthalstraße in Flensburg vollständig zerstört. Die Besitzer waren zu einer Fahrradtour aufgebrochen und nicht im Fahrzeug.