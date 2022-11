Video: Trainingsbesuch in Flensburg WM in Katar boykottieren? Das sagen Fußballer des TSB Von Marie Gloe | 12.11.2022, 09:18 Uhr

In acht Tagen startet die Fussballweltmeisterschaft in Katar. Die Meinungen zum Turnier in dem Wüstenstaat gehen weit auseinander. Auch in den Kabinen des TSB Flensburg wird diskutiert. Wie stehen die Fußballer und Fußballerinnen zu der Frage: WM schauen oder abschalten? Wir konnten beim Training dabei sein und haben die Spieler mit der Kamera interviewt.