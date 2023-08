Tagung im Hotel „Das James“ Wirbel um Besuch der rechtsgerichteten Dansk Folkeparti in Flensburg Von Ove Jensen | 23.08.2023, 19:00 Uhr | Update vor 38 Min. Der aktuelle Vorsitzende der Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, mit Parteigründerin Pia Kjaersgaard bei einer Veranstaltung im Jahr 2022. Foto: Imago Images / Ritzau Scanpix up-down up-down

Die Dansk Folkeparti will in Flensburg tagen. Dagegen kündigt sich Protest durch das „Bündnis gegen Rechts“ an. Die Vertreter der dänischen Minderheit reagieren anders.