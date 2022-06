Ein kleines Fest sollte es werden, so die Idee der Mitglieder des Rotary Club Flensburg-Nordertor und der Rotaract Club Flensburg. Einmal Danke sagen, Wertschätzung und Respekt zeigen. Ein Fest für die Menschen, die in zwei Jahren Pandemie Höchstleistungen vollbracht haben.

Denn unsere Pflegekräfte waren und sind es, die dafür gesorgt haben, dass in Zeiten der Isolation Nähe entstand, Ängste verstanden und Nöte gelindert wurden. „Sie leisten Großartiges“, bringt es Gerd Pontius, Präsident des Rotary Club Flensburg-Nordertor auf den Punkt. Ein besonderer Tag sollte es werden, einer voll mit Musik, mit guter Laune und einem Programm für die Familien der Pflegekräfte. Zudem könnte man gleich zwei Fliege mit einer Klappe schlagen: Coronahelden feiern und Livemusik endlich wieder auf die Bühne bringen.

Gedacht, gesagt, getan: Die Rotarier, die sich seit mehr als 50 Jahren dem Gemeinwohl in der Stadt verschrieben haben, taten sich zusammen und überlegten, wie ein „Wir sagen Danke“-Fest aussehen könnte. „Die Idee ist so schnell gewachsen, dass am Ende aus dem kleinen Fest ein großes Musikfestival wurde“, freut sich auch Rotaract-Präsidentin Marleen Laville. 1500 Freikarten für Erwachsene und 400 Freikarten für Kinder, mit Getränke und Essensgutschein, wurden veranschlagt.

Gerd Pontius und Marleen Laville sind neben vielen engagierten Rotary-Mitgliedern und mehr als hundert Helfern die Köpfe des „Wir sagen Danke"-Festivals. Foto: Michael Staudt

Freunde und Familienmitglieder, die gern dabei sein wollen, konnten sich über „Family & Friends“ ein Ticket für 40 Euro dazubuchen. Der Erlös daraus wird der Flüchtlingshilfe zu Gute kommen. Anfang des Jahres ging es mit vereinten Kräften dann in die Planung und Arbeitskreise wurden zusammengestellt. „Jeder übernahm bei uns eine Rolle und jeder packte mitan“, so Gerd Pontius. Erst einmal das Was, Wann, Wo klären und Kontakte nutzen. Mit dem Gelände des Flensburger Yachtservices wurde bald schon der optimale Platz gefunden. Aus den 3000 Quadratmetern ließe sich einiges machen und die großen Hallen, die sonst Winterlager für Yachten und Boote sind, würden auch schlechtes Wetter wieder wett machen. Wie sollen die Stände auf dem Areal verteilt sein? Wo steht die knapp 60 Quadratmeter große Bühne? Wo sind die Parkplätze? Wo ist ein Fluchtweg und wohin kommen die Sanitärcontainer? Woher kommt der Strom, wieviel Kabelrollen und Steckdosen werden gebraucht? Wie sieht es mit der Kühlung aus und was wird für das Catering benötigt? Eine Menge Fragen galt es jetzt zu klären und die Mitglieder der Arbeitskreise hatten alle Hände voll zu tun.