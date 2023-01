Durch die enorme Hitzeentwicklung schmolzen die Müllcontainer zu einem Plastikklumpen zusammen. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Brandserie in Flensburg Feuerteufel schlägt erneut zu: Wieder brennen Müllcontainer am Katharinenhof Von Sebastian Iwersen | 13.01.2023, 22:08 Uhr

Bereits am 23. Oktober standen am Katharinenhof mehrere Müllcontainer in Flammen. Der Brandort liegt zudem nur wenige hundert Meter von dem Hochhaus Hohe Mark 16 in Harrislee entfernt.