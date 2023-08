Geburtshaus des Flensburger Ehrenbürgers Wie teuer wird die Restaurierung des Eckener Hauses und wer trägt die Kosten? Von Gunnar Dommasch | 09.08.2023, 09:01 Uhr Komplett eingerüstet steht das historische Eckener Haus an der Norderstraße und wartet seit mehr als 15 Jahren auf eine Sanierung und neue Nutzung. Foto: Gunnar Dommasch up-down up-down

Das Geburtshaus des Luftschiff-Pioniers Hugo Eckener an der Norderstraße in Flensburg steht seit mehr als 15 Jahren leer. Die Stadt will das historische Gebäude sanieren, noch sind aber Aufwand und Kosten unklar.