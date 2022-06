Fördebäcker-Geschäftsführer Jörg Meß und sein Mitarbeiter Julian Schlott. FOTO: Sebastian Iwersen Flensburg „Too Good To Go“: Wie die Fördebäcker Lebensmittel vor dem Müll retten Von Michelle Ritterbusch | 14.06.2022, 13:05 Uhr

Jeden Tag werfen Bäckereien, Restaurants und Supermärkte tonnenweise Lebensmittel in den Müll. Die „Too Good To Go“-App soll das ändern. In Flensburg machen 41 Betriebe bei dem Projekt mit.