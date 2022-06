Carina Schmihing, Kirsten Mikkelsen und Madeleine Schillig gehören zum Projektteam von Winnovation. FOTO: Michael Staudt „Winnovation“ Wie ein Projekt innovative Frauen in Flensburg sichtbar machen will Von Annika Kühl | 01.06.2022, 17:16 Uhr

Es gibt sie, auch in Flensburg: Beachtenswerte, innovative Frauen, die etwas zu erzählen haben. Dass sie in der Öffentlichkeit oftmals nicht gehört oder gesehen werden, will ein Projekt aus Flensburg ändern.