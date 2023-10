Blick hinter die Kulissen Warum das Trinkwasser in Flensburg die beste Qualität hat Von Benjamin Nolte | 11.10.2023, 08:29 Uhr Das Trinkwasser aus Flensburg gilt als eines der besten in ganz Deutschland. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down

Wo kommt eigentlich das Leitungswasser in Flensburg her? Und warum hat es so eine gute Qualität? Wir haben im Wasserwerk einen Blick hinter die Kulissen geworfen.