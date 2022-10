Symbolbild: Zurzeit sind wieder Betrüger unterwegs, die ihre Opfer am Telefon mit Unfall-Geschichten zur Zahlung hoher Geldbeträge überreden wollen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Betrüger-Masche in Flensburg WhatsApp und Schockanrufe von angeblichen Verwandten und falschen Polizeibeamten Von Flensburger Tageblatt | 27.10.2022, 14:50 Uhr

Am Donnerstagmorgen wurden in Flensburg sowie in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland Senioren von angeblichen Polizeibeamten angerufen.