Im T-Shirt: Ruderer am Wochenende auf der Flensburger Förde. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Wetter am Halloween-Wochenende Sonne lockt Flensburger an die Förde und | 30.10.2022, 16:51 Uhr | Update vor 9 Min. Von Lea Sarah Pischel Sebastian Iwersen | 30.10.2022, 16:51 Uhr | Update vor 9 Min.

Bei Sonnenschein und milden Temperaturen tummelten sich am Wochenende zahlreiche Menschen unter anderem an und auf der Flensburger Förde. So wird das Wetter in den kommenden Tagen.