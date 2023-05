Mit einem Löschangriff von zwei Seiten konnten die Feuerwehrleute den Brand schnell eindämmen. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Feuerwehreinsatz in Flensburg Westliche Höhe: Gartenlaube in der Kleingartenkolonie brennt ab Von Sebastian Iwersen | 21.05.2023, 18:16 Uhr | Update vor 1 Std.

In der Westerallee stand am Sonntagabend eine Gartenlaube in Flammen, und das Feuer breitete sich auf Bäume und Hecken in der Nähe aus.