Tobias Fischer gehört seit dem 1. Januar 2021 die Museumswerft zu 100 Prozent. Foto: Tilman Wrede Werftleiter Tobias Fischer Hamburg – Wien – Jakobsweg und jetzt Flensburg: Wer ist der Mann, dem die Museumswerft gehört? Von Tilman Wrede | 13.09.2022, 14:42 Uhr

Auf der Schiffbrücke in Flensburg befindet sich die Museumswerft. Hinter alten Schiffen, einem Café und viel Holz leitet Tobias Fischer die Werft. Was verschlug ihn hierhin? Und was hat er gelernt, als die komplette Werft unter Wasser stand?