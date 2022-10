Geflügel ist für Weihnachten sehr beliebt, insbesondere Gänse finden oft den Weg zum Familienessen. Foto: imago-images up-down up-down Geflügelhöfe in Flensburg und Schleiregion Hohe Nachfrage und Geflügelpest: Hier gibt es noch Weihnachtsgänse zu kaufen Von Tilman Wrede | 24.10.2022, 15:22 Uhr

In genau zwei Monaten ist Heiligabend und für viele Familien ist die Weihnachtsgans eine Tradition wie der geschmückte Tannenbaum. Beim Geflügelhof Markerup ist im Oktober die Geflügelpest ausgebrochen. Gibt es trotzdem noch Gänse und Enten in Husby oder anderswo in der Region zu kaufen?