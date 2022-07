Der Leichnam wurde am Donnerstagnachmittag nach der Bergung von einem Bestattungsinstitut abgeholt. FOTO: Benjamin Nolte up-down up-down Wasserleiche in Flensburg gefunden 79-Jähriger tot im Hafenbecken: Polizei geht von tragischem Unfall aus Von Benjamin Nolte | 08.07.2022, 10:45 Uhr

Fischer hatten den Leichnam am Donnerstag gegen 14 Uhr an ihrem Steg zwischen den Booten am Kanalschuppen treibend aufgefunden.