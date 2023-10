In dieser Woche kommt es zu umfangreichen Wartungsarbeiten an den Nieder- und Mittelspannungsanschlüssen und den Transformatoren der Kläranlage und der beiden

Hauptpumpstationen in der Ballastbrücke und am Strandweg, nahe Galwik.



Die Maßnahme sei für einen auch zukünftig störungsfreien Ablauf der Kläranlage unabdinglich, heißt es dazu vom Technischen Betriebszentrum. Während der Wartung kann es zu Beeinträchtigungen kommen.

Arbeiten an der Ballastbrücke

Bereits am Montag wird mit den Arbeiten am Pumpwerk an der Ballastbrücke begonnen. Hierfür wird das Pumpwerk vom Strom abgeschaltet, um die Transformatoren warten zu können. Das Schmutzwasser, das natürlich weiterhin aufläuft, wird mittels mobiler Pumpen gefördert. Dadurch kann es zu einer Lärm- und Geruchsbelästigung kommen.

Pumpwerk Galwik

Ab Mittwoch folgt das Pumpwerk Galwik im Strandweg im Flensburger Norden bei den Stadtwerken. Die Auswirkungen werden dieselben sein, aber aufgrund der Lage zu weniger Beeinträchtigung der Bevölkerung führen. Ebenfalls beginnen ab Mittwoch die umfangreichen Arbeiten im Klärwerk in Kielseng. Hier müssen vier Transformatoren gewartet werden. Das TBZ rechnet mit einem störungsfreien Ablauf.

Es kommt zu Einschränkungen auf den Zufahrtswegen: Die gesamte Woche, bis einschließlich 20. Oktober, ist die Zufahrt für Pkw in Kielseng gesperrt. Eine Zufahrt ist nur über die Lkw-Zufahrt möglich. Am Mittwoch, 18. Oktober, ist das Gelände Kielseng für Wohnmobile gesperrt.