Susanne Schäfer-Quäck und Glenn Dierking (rechts), hier im Gespräch mit dem Grünen-Europa-Abgeordneten Rasmus Andresen, hatten die Listenplätze 1 und 2 für den SSW bei der Kommunalwahl inne. Foto: Antje Walther up-down up-down Nachlese zur Kommunalwahl 2023 Was wird aus den prominenten SSW-Kandidaten ohne Mandat? Von Antje Walther | 15.05.2023, 16:12 Uhr

Auch die Frage nach dem Amt des Stadtpräsidenten steht für das Treffen des SSW am frühen Montagabend auf dem Programm. Manche Namen kommen trotz des Erfolgs am Wahlsonntag aber nicht in Betracht.