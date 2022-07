FOTO: Benjamin Nolte Hitze in Flensburg Volle Strände am heißesten Tag des Jahres Von Benjamin Nolte | 19.07.2022, 12:00 Uhr

Die Temperaturen in Flensburg sollen am Dienstag zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke überschreiten. Viele Menschen suchen Abkühlung an der Förde.