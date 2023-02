Auf ihrem neuen Villekula-Land gibt Gründerin Tjorven Reisener auch den Gotland-Schafmädels Lola, Fritzi und Söß ein Zuhause. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Vom Quakenweg nach Tarup Flensburg: Gartenprojekt Villekula ist umgezogen und wächst Von Antje Walther | 09.02.2023, 17:20 Uhr

Die ersten Schulklassen und Kitakinder haben ihre Projekte auf dem neuen, nun viermal so großen Areal fortgesetzt. Ein Ortsbesuch: Was ist neu, was ist anders, was sind die Pläne?