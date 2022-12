Michael Dördelmann ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Diako-Krankenhaus in Flensburg. Foto: Ove Jensen up-down up-down Diako-Krankenhaus Flensburg RS-Viren: Chefarzt Michael Dördelmann über die angespannte Lage auf der Kinderstation Von Ove Jensen | 05.12.2022, 17:10 Uhr

Infektionen mit dem RS-Virus bringen Kinderkliniken in ganz Deutschland ans Limit, auch in der Diako. Die Lage in Flensburg unterscheidet sich dennoch etwas von der Lage im Rest des Landes, sagt Chefarzt Michael Dördelmann.