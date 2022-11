Personalmangel: Im Kindergarten Preesterbarg in Flensburg war in der vergangenen Woche eine Gruppe für drei Tage geschlossen. Foto: Staudt up-down up-down Kindergärten in Flensburg Eltern verzweifelt: Immer wieder Kita-Gruppen wegen Personalmangel geschlossen Von Ove Jensen | 20.11.2022, 19:30 Uhr

In der vergangenen Woche traf es die Kita Preesterbarg in Adelbylund. Was die Eltern erlebten, ist in Flensburg kein Einzelfall mehr: Plötzlich müssen sie privat die Betreuung für ihre Kinder organisieren.