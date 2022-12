Ein Laubenbrand in der Sigurdstraße. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Jahresrückblick 2022 Das Jahr der Brandstifter: Als es in Flensburg plötzlich überall loderte Von Sebastian Iwersen | 25.12.2022, 12:31 Uhr

Immer wieder Feuer. Im Hochhaus in Harrislee und an verschiedenen Orten in Flensburg. 2022 hat es besonders häufig gebrannt und oft war es Brandstiftung.