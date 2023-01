Was bedeutet Heimat? Videoumfrage: Wo sich die Menschen in Flensburg heimisch fühlen Von Victoria Lippmann | 04.01.2023, 16:16 Uhr

Ist es der Ort an dem wir leben, an dem wir aufgewachsen sind oder dort, wo die Familie wohnt? Laut einer aktuellen Umfrage sind die Deutschen da unentschlossen. Wir haben uns bei Passanten in Flensburg umgehört und sie nach ihrem persönlichen Heimatbegriff gefragt.