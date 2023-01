Deutsches Haus Video aus Flensburg: Backstage beim Ballett „Schwanensee“ Von Marie Gloe | 20.01.2023, 17:35 Uhr | Update vor 15 Min.

Video Play Icon Video Play Icon 04:25 Video Play Icon Video Play Icon 04:25 Foto: Marie Gloe

„Schwanensee“ ist das wohl bekannteste Ballett der Welt. In vier Akten erzählt es die Geschichte um die verzauberte Prinzessin Odette, ihren Prinzen und den Kampf um die wahre Liebe. Bei der Aufführung des Klassikers in Flensburg waren wir mit der Kamera vor und hinter der Bühne, um den Tänzern des Ukrainian Classical Ballet aus Kiew bereits bei den Vorbereitungen zuzuschauen. Wie arbeiten die Künstler unter dem Eindruck des Krieges in ihrer Heimat?