Die Feuerwehr musste zahlreiche Menschen mit der Drehleiter retten. Erneut Kinderwagen angezündet Feuer in der Apenrader Straße – Brandstifter versetzt Flensburg in Angst und Schrecken Von Julian Heldt | 20.09.2022, 08:44 Uhr

16 Verletzte: Dies ist die traurige Bilanz eines Feuers in der Apenrader Straße. Erneut wurde im Hausflur ein Kinderwagen in Brand gesetzt. Es ist die größte Brandserie seit Jahrzehnten in Flensburg.