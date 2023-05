Feuer-Drama in Nordstadt Video: Tote und Verletzte bei Wohnhausbrand in Flensburg Von Marie Gloe | 04.05.2023, 22:24 Uhr

Durch einen Brand in einem Wohnhaus in der Harrisleer Straße sind zwei Menschen gestorben, neun Menschen wurden verletzt. Sie werden in Krankenhäusern behandelt. Im Videointerview schildert Marco Litzkow von der Berufsfeuerwehr Flensburg den Einsatz.