Video: Fahrradfähre zwischen Flensburg und Dänemark Mit dem Lastenfahrrad über die Förde und auf dem Landweg zurück Von Marie Gloe | 23.07.2023, 14:03 Uhr

Erst mit der Fähre fahren, dann in die Pedalen treten. Hört sich nach einem schönen Ausflug an. Die Fahrradfähre „MS Rødsand” fährt im Sommer freitags und samstags zwischen Flensburg und Dänemark hin und her. Aber passt auch ein 65 Kilogramm schweres Lastenfahrrad auf das Boot?