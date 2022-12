Fernsehaufzeichnung mit Bundespräsident Im Video: So war der Besuch von Frank-Walter Steinmeier in Flensburg Von Marie Gloe | 20.12.2022, 23:34 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu Besuch in Flensburg. Mit einem großen Polizeiaufgebot wird sein Besuch in der Fördestadt abgesichert. Steinmeier ist allerdings bei keinem öffentlichen Termin anzutreffen - nur geladene Gäste, darunter viele Ehrenamtliche, sind bei der Fernsehaufzeichnung „Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“ in der Nikolaikirche dabei.