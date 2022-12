Hatte im vergangenen Jahr Probleme durch Weggang oder Krankheit vieler Mitarbeiter: Glücksburgs Bürgermeisterin Kristina Franke. Foto: Catrin Haufschild up-down up-down Offene Stellen und hoher Krankenstand Verwaltungsgemeinschaft: Zoff zwischen der Stadt Glücksburg und der Stadt Flensburg Von Catrin Haufschild | 22.12.2022, 13:38 Uhr

Eine Steuerungsgruppe mit den Flensburgern sei zwar bemüht, aber bisweilen habe sie das Gefühl, „dass Glücksburg in der Priorität nicht ganz oben angesiedelt ist“, kritisiert die Glücksburger Bürgermeisterin Kristina Franke. In der Kommunalpolitik stellt man nun gar das Konstrukt der Verwaltungsgemeinschaft in Frage.