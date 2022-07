Am Ostseebad kam es am Mittwochvormittag zu einem größeren Rettungseinsatz, der jedoch erfolglos verlief. FOTO: Benjamin Nolte up-down up-down Flensburg Fall aufgeklärt: Vermisster Schwimmer vom Ostseebad meldet sich bei der Polizei Von Julian Heldt | 11.07.2022, 11:38 Uhr | Update vor 34 Min.

Mit einem Großaufgebot wurde am Mittwochvormittag nach dem Vermissten gesucht. Nun steht fest: Der Mann war auf dem Wasser gar nicht in Not geraten.