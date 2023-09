Der seit dem 6. September vermisste 71-Jährige aus Flensburg ist tot. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach wurde der Mann am Dienstagnachmittag leblos in seinem Fahrzeug aufgefunden.

Der Wagen stand in Harrislee im Bereich des Ochsenweges. Wie der Mann ums Leben kam, soll nun ermittelt werden.