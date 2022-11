Halten den neuen Adventskalender bereits in ihrer Händen: Jörg Christiansen (links), Knut Bendixen, Hansheinrich Meier-Peter, Manfred Ehler und Marco Jensen vom Lions Club Flensburg von 1959. Foto: Michael Staudt up-down up-down Flensburg Gewinne im Wert von mehr als 40.000 Euro: Hier gibt es den Lions-Adventskalender 2022 Von Julian Heldt | 12.11.2022, 09:46 Uhr

Mit dem Erlös des Kalenders werden erneut Flensburger in Not unterstützt. In den bisherigen 16 Jahren konnten mehr als eine halbe Million Euro ausgeschüttet werden.