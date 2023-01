Vereine erwarten nach WM Darts-Boom Video: Wie aus Anfängern Profis werden – zu Besuch beim Dart SV Flensburg Von Victoria Lippmann | 06.01.2023, 16:18 Uhr

Nach dem Halbfinal-Erfolg von Gabriel Clemens bei der WM in London ist Deutschland im Darts-Fieber. Was ist so faszinierend an dem Sport und worauf kommt‘s an? Wir waren mit der Kamera bei Schleswig-Holsteins größtem Dart-Verein in Flensburg zu Besuch und haben mit Mitgliedern und einem Trainer gesprochen.