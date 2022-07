Die Stadtwerke versorgen fast alle Haushalte in Flensburg mit Fernwärme. FOTO: Michael Staudt up-down up-down Energiekrise Verdreifacht sich auch der Fernwärme-Preis in Flensburg? Das sagen die Stadtwerke Von Ove Jensen | 14.07.2022, 17:39 Uhr

Der Gaspreis könnte sich im nächsten Jahr verdreifachen. „Absolut realistisch“ nennt das Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller. Was bedeutet das für die Verbraucher in Flensburg, die fast alle am Fernwärme-Netz der Stadtwerke hängen?