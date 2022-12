Märchenhaftes Theater gibt es gleich an mehreren Tagen. Foto: Thore Nilsson up-down up-down Silvesterpartys, Theater und Weihnachts-Clubbing Diese Veranstaltungen gibt es zwischen Weihnachten und Neujahr in Flensburg Von Flensburger Tageblatt | 13.12.2022, 12:24 Uhr

Für alle, die eine Pause brauchen vom Familiengedusel oder die lieber in Clubs feiern: Wir haben geschaut, was man an den freien Tagen machen kann.