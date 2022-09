Diese Frontscheibe an einem Pkw in Weiche ist völlig zerstört worden. Foto: Privat up-down up-down Zahlreiche Taten Vandalismus und Brandstiftungen: Treiben Autohasser in Flensburg ihr Unwesen? Von Benjamin Nolte | 06.09.2022, 08:20 Uhr

In den vergangenen Wochen sind in Flensburg mehrere Autos ausgebrannt. Doch es ist auch zu zahlreichen weiteren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gekommen. Die Schäden ähneln sich, in vielen Fällen sind es großflächig beschädigte Frontscheiben