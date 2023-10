Hochwasser in Flensburg Nach Urlaubsantritt trotz Flutkatastrophe: Linke fordert Rücktritt von OB Geyer Von Annika Kühl | 23.10.2023, 12:42 Uhr Oberbürgermeister Fabian Geyer ist durch seinen Umgang mit der Sturmflut in Flensburg in die Kritik geraten. Foto: Staudt up-down up-down

Oberbürgermeister Fabian Geyer steht wegen seiner Urlaubsreise am Tag nach der Flutkatastrophe heftig in der Kritik. Jetzt bahnt sich ein politisches Nachspiel an.