Ob Haschisch oder andere Substanzen: An der Grenze zu Dänemark wird relativ oft ein Fahren unter Drogeneinfluss oder mit erhöhten Drogenwerten aufgedeckt. Foto: Adobestock up-down up-down Kontrollen in Dänemark Unter Drogen über die Grenze: Polizei stoppt fast täglich Autos Von Kjeld Thomsen (Der Nordschleswiger) | 07.03.2023, 09:28 Uhr

Bei den Stichprobenkontrollen an der dänischen Grenze werden immer wieder Autofahrer unter Drogeneinfluss entlarvt. Die Regelmäßigkeit lässt auf ein Problem im Straßenverkehr und in der Gesellschaft im Allgemeinen schließen. Was sagt die Polizei dazu?