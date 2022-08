Die Mensa auf dem Uni-Campus in Flensburg ist am Montag gesperrt worden. FOTO: Marcus Dewanger up-down up-down Europa-Universität und Hochschule Studierende in Flensburg müssen erst einmal ohne ihre Mensa auskommen Von Ove Jensen | 22.08.2022, 15:41 Uhr

Wegen einer „Betriebsstörung“ musste die Mensa auf dem Campus in Flensburg am Montag schließen. Die Reparatur könnte längere Zeit in Anspruch nehmen.