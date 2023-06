Im Foyer des Hauptgebäudes der Europa-Universität Flensburg, Gebäude Oslo, hat ein dreidimensionales Fragezeichen in Regenbogenfarben die Leerstelle ersetzt. Foto: Antje Walther up-down up-down Europa-Universität Flensburg Probleme mit Gleichstellung: Skulptur von nackter Frau durch Regenbogen-Fragezeichen ersetzt Von Antje Walther | 19.06.2023, 13:16 Uhr

Seitdem die Bronze „Primavera“ von Fritz During nicht mehr im Gebäude Oslo steht, intensiviert sich die Debatte darum, was Kunst darf und was nicht.