Flensburg Unfallkassen-Prüfer finden über 50 Mängel in maroden Feuerwehr-Gerätehäusern Von Sebastian Iwersen | 23.09.2022, 15:45 Uhr

Besonders schlecht steht es nach dem Bericht der Prüfer um die Unterkunft der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt an der Eckernförder Landstraße. Auch das Gerätehaus in Tarup ist in einem miserablen Zustand.