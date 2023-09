Die Autobahn-Auffahrt Flensburg-Harrislee ist in Richtung Süden nach einem Unfall voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer eines Sattelschleppers die A7 gegen 14.15 Uhr aus Dänemark kommend verlassen. In der scharfen Rechtskurve verlor der Lkw dann plötzlich ein tonnenschweres Teil seiner Ladung. Genau in diesem Moment wollte ein weiterer Lkw-Fahrer auf die A7 in Richtung Hamburg auffahren. Die Ladung prallte mit hoher Wucht in das Führerhaus.

Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort.



Weitere Infos folgen