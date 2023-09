Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag ein Junge schwer verletzt worden, nachdem er von einem Auto erfasst wurde.

Gegen 15.30 Uhr kam es am Nachmittag in der Mürwiker Straße in Flensburg zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Nach den Ermittlungen der Polizei wollte ein Zehnjähriger in Höhe der Gerhart-Hauptmann-Straße zu Fuß die Straße überqueren. Dabei übersah er offenbar ein stadteinwärts fahrendes und von rechts kommendes Auto. Dessen Fahrerin konnte trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern.

Der Junge soll durch die Kollision mit dem Kopf auf die Motorhaube des Autos gestürzt sein. Nach der Kollision kümmerten sich Unfallzeugen um den verletzten Jungen und alarmierten den Rettungsdienst.

Mit schweren Verletzungen in die Notaufnahme

Nach einer Untersuchung und Versorgung durch den Notarzt wurde er mit schweren Verletzungen in die Notaufnahme eingeliefert. Lebensgefahr soll allerdings nicht bestehen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zu größeren Behinderungen kam es nicht.