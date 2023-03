Der SUV wurde gerammt und landete auf dem Dach. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Vollsperrung in Flensburg Spektakulärer Unfall am Munketoft: Jeep wird gerammt und überschlägt sich Von Heiko Thomsen | 03.03.2023, 14:26 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos ist am Freitagnachmittag am Munketoft eine Autofahrerin verletzt worden. Ein anderes Fahrzeug hatte ihren Jeep übersehen und diesen gerammt, der sich in der Folge überschlug.