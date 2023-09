Eine 24-jährige Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Pkw am Donnerstag auf der B 199 am Friedenshügel leicht verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in die Diako gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Flensburg wollte ein 83 Jahre alter Autofahrer mit seinem Opel von einem Parkplatz auf die Straße am Friedenshügel einbiegen und übersah dabei den Kleinwagen einer stadtauswärts fahrenden Flensburgerin.

Es kam zum Zusammenprall beider Pkw. Dabei kam der Kleinwagen von der Fahrbahn ab und schleuderte über einen kombinierten Rad- und Fußweg. Im Anschluss landete der Hyundai schließlich rechts neben einer Bushaltestelle auf einer Hecke.

Fußgänger und Radfahrer wurden nicht verletzt. Unfallzeugen und Ersthelfer konnten die Autofahrerin nur über die Beifahrertür aus dem Fahrzeug befreien.

Polizei kann Unfallverursacher schnell ermitteln

Der vermeintliche Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern.

Da das Nummernschild des Verursachers am Unfallort aufgefunden wurde, konnte die Polizei den Fahrer und Halter schnell ermitteln.

Der havarierte Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.