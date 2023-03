„Harrislee gehört doch eigentlich zu Flensburg, so ähnlich ist es mit Wees und auch mit Jarplund-Weding, das ja inzwischen Teil der Gemeinde Handewitt ist“, sagt der ehemalige SPD-Fraktionschef Knut Franck. Er befeuert damit eine Debatte um Eingemeindungen, die seit Jahrzehnten in Flensburg und dem Umland geführt wird.

Durch Eingemeindungen könnte Flensburg über Nacht zur Großstadt werden. „Manche Orte sind so eng mit Flensburg verbunden, dass die Nachbarn den Zaun teilen, aber das eine Grundstück liegt in Flensburg und das andere in der Nachbargemeinde“, sagt Franck.

Doch wie stehen Sie zu dem Thema? Stimmen Sie ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.