Knapp zehn Monate nach einem tödlichen Streit an der Harrisleer Straße beginnt am kommenden Freitag der Prozess gegen einen heute 24-jährigen Mann. Er soll seinen Mitbewohner am 19. Dezember 2022 mit einem Messerstich tödlich verletzt haben. Der Hieb erfolgte so heftig durch die Schädeldecke des Mitbewohners, dass dieser später den schweren Verletzung erlag. Er starb trotz Notoperation am 21. Dezember im Krankenhaus.

Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Streit, während das Opfer um sein Leben rang. Der Verdacht kam auf, dass der junge Mann sich ins Ausland abgesetzt haben könnte. Er wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht und am 11. Januar im französischen Lille gefasst.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, Totschlag begangen zu haben. „Zu dem Messerstich sei es während eines Streits gekommen, in dem es vermutlich um Geld gegangen sei“, heißt es in einer Erklärung des Gerichts.