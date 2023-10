Der Bootsführer eines privaten Seenot-Rettungsdienstes machte am Samstagmorgen in Höhe des Klärwerks am Kielseng einen traurigen Fund in der Förde. Er entdeckte einen im Wasser treibenden Meeressäuger. Als er sich dem Tier näherte, konnte er schnell feststellen, dass das Tier verendet war.

Wal ist vermutlich erst vor kurzem verendet

Nach einer ersten Bewertung des Fundes in Zusammenarbeit mit einem Experten für Meeressäuger stand fest, dass es sich um einen ausgewachsenen Zwergwal handelt. Der Taucher Stephan Thomsen vom Unterwasserteam Flensburg schätzt die Größe des verendeten Wals auf rund vier Meter. Anhand des Zustands des Tieres dürfte dieses vor zwei Tagen in die Förde gelangt sein, wo es dann vermutlich am Freitag oder in der Nacht zu Samstag verendet sein dürfte.

Der Zwergwal wir auf eine Länge von vier Metern und ein Gewicht von 400 Kilogramm geschätzt. Foto: Heiko Thomsen

War der Wal in der Förde auf Nahrungssuche?

Im Gegensatz zu Schweinswalen sind Zwergwale in den Förden entlang der Küste eher eine Ausnahme. Diese ziehen in den Wintermonaten allerdings in Richtung Norden und insbesondere die weiblichen Tiere streifen auf der Suche nach Jungfisch als Nahrung auch in die Seitenarme der Meere.

Kadaver soll obduziert werden

Mit einem Kran wurde das Tier aus dem Wasser geborgen. Foto: Heiko Thomsen

Der Walkadaver wurde in den Yachthafen am Harniskai gebracht und dort zunächst gesichert. Am Mittag wurde das 400 Kilogramm schwere Tier mit einem Kran geborgen und abtransportiert. Der verendete Wal soll in den kommenden Tagen obduziert werden, um sowohl das Geschlecht als auch die Todesursache zu bestimmen.